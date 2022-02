Alpin-Frauen, Kombinierer und Rodler am Mittwoch im Einsatz

Mit Johannes Lamparter steigt am Mittwoch eine der ganz großen österreichischen Medaillen-Hoffnungen in die Olympischen Winterspiele in Peking ein. Der Doppel-Weltmeister ist nicht zuletzt nach der Corona-bedingten Absage von Jarl Magnus Riiber beim Bewerb von der Normalschanze mit einem 10-km-Lauf (9.00 und 12.00 Uhr) einer der Topfavoriten. Auch der Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller geht als Mitfavorit in den Bewerb.