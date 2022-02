Soziale Gleichheit an Hochschulen noch weit entfernt

Bis zur Erreichung der vom Bildungsministerium angestrebten Ziele zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung ist es noch ein weiter Weg. Derzeit geht es bei manchen der in einer nationalen Strategie angestrebten Zielwerte sogar in die falsche Richtung, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

Auch in einem weiteren Punkt bewegt man sich in die verkehrte Richtung: Bis 2025 soll die Zahl der Studienanfänger mit „nicht-traditionellem Hochschulzugang“ auf 5.300 anwachsen. Damit sind Personen gemeint, die ihr Studium mit einer Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung, Externistenmatura oder ohne Reifeprüfung aufnehmen. 2014/15 haben dies 3.978 Personen getan, 2019/20 waren es 3.846 - auch der Anteil der Studienanfänger mit nicht-traditionellem Studienzugang an der Gesamtzahl der Studienanfänger ist in diesem Zeitraum geringfügig von 9,3 auf 9,2 Prozent gesunken.