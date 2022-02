Große Trauer um Schriftsteller Gerhard Roth

„Gerhard Roth war einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller, dem es in bester Weise gelungen ist österreichische Geschichte und Geschichten zu erzählen“, reagierte auch Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen. In seinen beiden Romanzyklen finde sich „alles, was gewusst werden sollte, in einer Sprache, die im besten Sinne das Epische zum vollkommenen Lesegenuss macht“. Auch die IG Autorinnen Autoren zeigten sich am Mittwoch tief betroffen. Roth habe „nicht nur ein Monumentalromanwerk hinterlassen, er gehört auch zum engsten Kreis derjenigen Autoren, die Graz in den 1970er Jahren zur ‚heimlichen Literaturhauptstadt‘ oder auch ‚unheimlichen Literaturhauptstadt‘ gemacht haben“, so Gerhard Ruiss. „Er war ein Autor, der sich sowohl der Engstirnigkeit als auch allen nationalistischen Strömungen mit aller Entschiedenheit entgegenstellte, er ist unbeirrbar für eine offenere Welt im Kleinsten wie im Größten eingetreten.“