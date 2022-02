Kritik an App mit „Stillem Notruf“ bei Gewalt an Frauen

Am Tag nach der Regierungs-Bekanntgabe einer geplanten App mit „stillem Notruf“ zur Polizei bei Gewalt an Frauen, hat es Kritik von Frauenorganisationen gegeben. Frauen in Gewaltbeziehungen hätten oft kein Vertrauen in die Polizei. Weil sie entweder schon vorher negative Erfahrungen gemacht hätten, oder nicht genau wüssten, was dann passiert, sagte Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) im Ö1-“Morgenjournal“.