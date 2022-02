„Madame Butterfly“ in Bregenz mit riesigem Papierblatt

Gut fünf Monate vor der Eröffnung der Bregenzer Festspiele wird hinter den Kulissen - oder besser gesagt: an den Kulissen - auf Hochtouren gearbeitet. Aus Stahl, Holz und Styropor werden in einer Fabrikshalle in Lauterach (Bez. Bregenz) derzeit 117 Bühnenteile gefertigt, die dann an Ort und Stelle in Bregenz „wie ein Puzzlespiel“ zu einem überdimensionalen Blatt Papier zusammengefügt werden, das scheinbar fast schwerelos vor der Seebühne schwimmt.

Es gehe darum, in der Naturkulisse des Sees die Künstlichkeit, die Vorstellung eines alten, schön gestalteten Blattes Papier zu schaffen, das im Wasser schwimmt, beschrieb Intendantin Elisabeth Sobotka die Intention: „Dieser Widerspruch erzeugt die Spannung, die wir für den See brauchen.“ Sie freue sich auf ein „ganz besonderes Bühnenbild“ für „Madame Butterfly“ mit dem „Blatt als Spiegel der Seele“. Das Bühnenbild werde auch dieses Jahr wieder Überraschungen bereithalten, kündigte die Intendantin an. Diese lägen aber nicht in der Beweglichkeit des Bühnenbildes selbst. Urstadt beschrieb es als große Herausforderung, das Blatt so zu konstruieren, dass es den Anforderungen am See standhalte, gleichzeitig aber die Leichtigkeit eines Stückes Papier vermittle. „Das Papier transportiert die Geschichte“, schilderte Ausstattungsleiterin Susanna Böhm.