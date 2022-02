Mindestens 15 Tote nach Erdrutsch in Kolumbien

Nach einem Erdrutsch in Kolumbien infolge starken Regens ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als ein Dutzend gestiegen. „24 Stunden nach der Katastrophe in Pereira und Dosquebradas ist die Zahl der Betroffenen wie folgt: 34 Verletzte, 15 Tote, vier Vermisste“, hieß es in einem Tweet des Katastrophenschutzes des südamerikanischen Landes am Mittwoch.