Brite bekommt verlorenen Zahnersatz nach elf Jahren retour

Vor elf Jahren spuckte Paul Bishop in Spanien seine dritten Zähne aus Versehen betrunken in einen Mülleimer - nun hat der Brite sie mit der Post zurückerhalten. Die Zähne seien ihm aus Spanien zugesandt worden, sagte der 63-Jährige am Donnerstag der Nachrichtenagentur PA. Möglich machte dies der Treffer in einer DNA-Datenbank

„Es war ein Sauftag mit den Freunden“, erzählte Bishop. Als seine Freunde weiterzogen, kippte er rasch sein Getränk runter - und musste sich übergeben. Im nächsten Gasthaus hätten seine Kumpel dann bemerkt, dass die Zähne fehlten. Sie suchten noch danach - aber ohne Erfolg. Bishop verbrachte den Rest des Urlaubs in Benidorm ohne Beißwerkzeuge. Zurück in England, kaufte er sich für 600 Pfund (aktuell 712 Euro) Ersatz.

Doch nun erhielt er plötzlich das Original zurück. Am Mittwoch sei ein merkwürdiger Päckchen bei ihm in Stalybridge bei Manchester angekommen, berichtete Bishop. „Ich dachte, da macht sich jemand einen Scherz.“ Doch in einem beigefügten Brief hieß es, er sei anhand eines Treffers in einer DNA-Datenbank identifiziert worden, für die er sich vor Jahren freiwillig registriert hatte. Mit Hilfe des britischen Kulturinstituts British Council sei er dann ausfindig gemacht worden - obwohl er seit dem Vorfall drei Mal umgezogen sei. Die Zeitung „Manchester Evening Standard“ veröffentlichte das Schreiben.