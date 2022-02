UNICEF: Weltweit zehntausende Kindersoldaten

Zum Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten am Samstag hat UNICEF zu mehr Anstrengungen gegen diese besonders schwere Form der Verletzung von Kinderrechten aufgefordert. Niemand wisse genau, wie viele Kindersoldaten es gebe, weil die Rekrutierung meist im Verborgenen und in schwer zugänglichen Kampfgebieten erfolge, so das UNO-Kinderhilfswerk in Köln. UNICEF gehe aber davon aus, dass weltweit zehntausende Kinder von bewaffneten Gruppen für ihre Zwecke missbraucht würden.