Innviertler bei Mordfall in Bayern unter Tatverdacht

In einem ungeklärten Mordfall in Bayern dürfte ein Innviertler unter Tatverdacht geraten sein. Im Juli des vergangenen Jahres war in Geratskirchen (Landkreis Rottal-Inn) ein 39-Jähriger erschossen auf einem Bauernhof gefunden worden. Die Ermittlungen führten zu Jahresende zu einem 75-jährigen Oberösterreicher, berichteten die „OÖN“. Der Verdächtige bestreitet eine Zusammenhang mit der Tat, hieß es im ORF OÖ am Freitag.