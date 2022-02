Chelsea will ersten Club-WM-Titel, Turnier-Zukunft ungewiss

Die Anreise zur Club-WM kann durchaus schwierig sein. Das erfuhr Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, der nach positivem Corona-Test lange zittern musste, rechtzeitig beim Finale seines Clubs am Samstag (17.30 Uhr/live Sport1) gegen Copa-Libertadores-Sieger Palmeiras Sao Paulo in Abu Dhabi dabei zu sein. Kurz nach dem Abschlusstraining am Freitag konnte Tuchel jedoch sein Team im Hotel begrüßen. Während die Favoritenrolle klar verteilt ist, ist die Zukunft des Turniers ungewiss.