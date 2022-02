Wiener Hemsworth-Dreh für Staatssekretärin wichtiger Impuls

Seit Ende Jänner laufen die spektakulären Dreharbeiten zum Netflix-Actionfilm „Tyler Rake: Extraction 2“. Seit Beginn dieser Woche steht Hollywood-Star Chris Hemsworth mit am Set auf der Wiener Donauplatte. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sieht in der Produktion einen „wichtigen Impuls für die heimische Filmwirtschaft“, wie es am Samstag in einer Aussendung zu einem Setbesuch der Politikerin in Wien-Donaustadt hieß.