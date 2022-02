15-Jähriger erschoss in Spanien Eltern und Bruder

Ein 15-jähriger Bursche hat in Spanien nach einem Streit wegen schlechter Schulnoten seine Eltern und seinen kleinen Bruder getötet. Der Jugendliche habe mit dem Jagdgewehr des Vaters im Haus der Familie in Algoda bei Alicante am vergangenen Dienstag zunächst die Mutter erschossen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anschließend habe er den zehnjährigen Bruder getötet.