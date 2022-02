Fettner auf Großschanze Siebenter - Gold an Norweger Lindvik

Manuel Fettner hat nach Normalschanzen-Silber eine zweite Olympia-Medaille vorerst verpasst. Der 35-jährige Tiroler landete am Samstag auf der Großschanze in Zhangjiakou nach dem fünften Halbzeitrang an der siebenten Stelle, nach 138,5 und 134 m trennten ihn 8,6 Punkte von Edelmetall. Der Norweger Marius Lindvik eroberte mit 23 Jahren mit 140,5 und 140 m die Goldmedaille, er verwies Halbzeit-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (142/138) aus Japan um 3,3 Punkte auf den Silber-Rang.