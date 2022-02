Flock nur Skeleton-Zehnte - Gold an Deutsche Neise

Janine Flock ist der Rolle der Medaillenaspirantin im olympischen Skeleton-Bewerb der Frauen nicht gerecht geworden. Vier Jahre nach dem vierten Rang in Pyeongchang musste die Tirolerin eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Ab dem ersten Lauf weit von Edelmetall entfernt, blieb für die 32-Jährige nach dem Finale im Eiskanal in Yanqing am Samstag nur der zehnte Platz. 1,58 Sekunden trennten die Ex-Europameisterin vom Bronze-Rang. Gold sicherte sich die Deutsche Hannah Neise.