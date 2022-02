Karneval von Venedig startet mit wenigen Masken

Der Karneval von Venedig, der unter dem Motto „Erinnere dich an die Zukunft“ steht, startet. Circa 50.000 Menschen, vor allem Ausländer, darunter auch viele Österreicher, strömten am Samstag in die Lagunenstadt, was als positives Zeichen für den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt bewertet wird.