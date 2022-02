Hasenhüttls Southampton ringt ManUnited auswärts 1:1 ab

Trainer Ralph Hasenhüttl bleibt mit Southampton in der englischen Fußball-Premier-League auf Erfolgskurs. Am Samstag luchsten die „Saints“ Cristiano Ronaldo und Manchester United auswärts ein 1:1 ab und holten damit nach einem 1:1 gegen ManCity und einem 3:2 über Tottenham den nächsten „big point“. Für United war es das bereits dritte Remis aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Vorerst reichte der Punktgewinn aber für Platz fünf.

Hasenhüttl würde für United „gut passen“, meinten die englischen Ex-Nationalspieler Glenn Hoddle und Paul Scholes in der TV-Übertragung der Partie. Der 54-jährige Grazer ist damit ein Kandidat, in Zukunft Ronaldo zu betreuen. Der fünffache Weltfußballer, von dem Rangnick zuletzt mehr Tore gefordert hatte, spielte gegen den Tabellenzehnten Southampton von Beginn an, dem Portugiesen gelang aber erneut kein Treffer.

Ganz anders der Lokalrivale Manchester City: Der Tabellenführer landete mit einem ungefährdeten 4:0 bei Norwich City den 14. Sieg in den vergangenen 15 Ligaspielen. Einzig Southampton hatte dem Meister zuletzt Punkt abgenommen. Matchwinner in Norwich war Raheem Starling mit drei Toren (31., 70., 90.). Zum Endstand traf der englische Nationalstürmer mit einem Elfer-Nachschuss. Dazu war auch Phil Foden erfolgreich (48.). City führt vorerst zwölf Punkte vor Liverpool. Der erste Verfolger tritt mit zwei Spielen weniger am Sonntag (15.00 Uhr MEZ) in Burnley an.