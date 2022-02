Experten rechnen mit Wiederkandidatur Van der Bellens

Auch Hajek rechnet damit, dass Van der Bellen seinen Antritt erst im Frühjahr bekannt gibt. „Damit man den anderen nicht die Chance gibt, früh in den Wahlkampf einzusteigen.“ Dass der Amtsinhaber reüssieren würde, daran gibt es auch für Hajek keinen Zweifel: „Vorsichtig formuliert: Wenn Van der Bellen nochmals antritt, hat er alle Chancen.“ Auch wisse man aus Umfragen, dass sich eine Mehrheit ein Wiederantreten wünscht.

Für Mitbewerber werde es „ganz schwer“. Daher geht Hajek auch nicht davon aus, dass etwa die SPÖ jemanden ins Rennen schickt. Zur FPÖ merkte Hajek an, dass der ehemalige Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer bereits erklärt habe, dass er im Falle eines Wiederantritts von Van der Bellen keine Kandidatur erwägt.

Befragt zur Amtsführung des aktuellen Präsidenten sagte Hajek, Van der Bellen sei zu einer „aktiven Amtsführung“ gezwungen gewesen, das sei aber nicht in erster Linie an ihm gelegen, sondern an den äußeren Umständen.