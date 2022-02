Riesentorläufer fahren um nächste Medaille für ÖSV

Nach dem ersten medaillenlosen Tag für das ÖOC-Team bei den Olympischen Winterspielen in Peking am Samstag hat Österreich am Sonntag mehrere Medaillenanwärter am Start. Im Riesentorlauf der Männer (2. Durchgang 8.00 Uhr MEZ) wollen Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Raphael Haaser und Marco Schwarz die Erfolgsserie der ÖSV-Alpinen in Yanqing fortsetzen. Biathletin Lisa Hauser und Eisschnellläuferin Vanessa Herzog spekulieren ebenfalls mit Medaillen.