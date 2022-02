Kleinflugzeug verlor bei Flug in Kärnten Pilotentür

Ein Kleinflugzeug hat am Samstagnachmittag während eines Fluges nördlich von Klagenfurt die Pilotentür verloren. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sich die Tür kurz nach dem Start gelöst. Der Pilot, ein 68-Jähriger aus der Steiermark, schaffte es, umzudrehen und wieder sicher in Klagenfurt zu landen. Nach ersten Erkenntnissen kamen durch den Vorfall keine Personen zu Schaden.