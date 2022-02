Wiener wollte Mutter mit Hantel erschlagen

Ein 59-jähriger Mann hat Mittwochvormittag in Wien versucht, seine 83-jährige Mutter mit einer Gewichtshantel zu erschlagen. Die beiden lebten gemeinsam in einer Wohnung in Meidling. Die Frau überlebte schwer verletzt, erzählte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA am Donnerstag. Der Mann wählte nach der Attacke selbst den Notruf und wartete auf das Eintreffen der Einsatzkräfte. Als Motiv habe er „psychische Probleme“ angegeben, hieß es.