Zahl der Toten nach Erdrutschen bei Rio auf 117 gestiegen

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro auf mindestens 117 gestiegen. Dies ging aus einer Mitteilung des Teilstaates Rio de Janeiro unter Berufung auf den Zivilschutz am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Unter den Toten waren nach Angaben des brasilianischen Nachrichtenportals „G1“ 13 Kinder. Am Donnerstagabend regnete es erneut heftig in Petrópolis.