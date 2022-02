Bach: Winterspiele in Peking „sehr erfolgreich“

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Winterspiele in Peking als „sehr erfolgreich“ bewertet. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees verwies am Freitag auf „herausragende Leistungen der Athleten“ und einen „beispiellosen olympischen Geist“ unter den Teilnehmern. Dies sei „weit über dem, was ich bei früheren Olympischen Spielen erlebt habe“. Die Menschenrechte-Organisation Human Rights Watch wählte für ihre Kritik hingegen scharfe Worte.