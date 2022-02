Zahl der Toten nach Erdrutschen bei Rio auf 117 gestiegen

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro auf mindestens 117 gestiegen. Dies ging aus einer Mitteilung des Teilstaates Rio de Janeiro unter Berufung auf den Zivilschutz am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Unter den Toten waren nach Angaben des brasilianischen Nachrichtenportals „G1“ 13 Kinder. Am Donnerstagabend regnete es erneut heftig in Petrópolis.

Der Zivilschutz aktivierte mehr als ein Dutzend Sirenen, um vor dem starken Regen zu warnen. Wegen der Gefahr von weiteren Erdrutschen stellten die Rettungsteams zu ihrer eigenen Sicherheit die Suche nach Vermissten ein; nach Angaben der Polizei wurden noch 116 Personen vermisst.

So fand etwa Frau namens Joyce ihre Tante nicht, wie sie im brasilianischen Fernsehen weinend erzählte. „Wir glauben, dass sie hier verschüttet ist“, sagte sie, während sich Rettungskräfte und Helfer durch den Schlamm wühlten. „Das haben wir an die Feuerwehr weitergegeben. Die Feuerwehrleute suchen nach einer Nadel im Heuhaufen.“ Matheus wiederum fand die Leiche seines seit zwei Tagen vermissten Vaters mit der Hilfe von Freunden. Insgesamt 17 Tote wurden am Donnerstag begraben.

Am Nachmittag war bereits ein kurzer Regenschauer über Petrópolis niedergegangen. Ein weiterer Erdrutsch führte dazu, dass die Bewohner eines Viertels in Sicherheit gebracht wurden.

24 Personen wurden bisher gerettet, Hunderte zu den mehr als 30 Auffangpunkten der Stadt - Kirchen und Schulen - gebracht. Auf Fotos war zu sehen, wie in Sicherheit gebrachte Menschen ein Essen bekamen.

Am Dienstag hatte es nach Angaben des Wettersenders Climatempo in sechs Stunden mehr geregnet, als für den ganzen Monat Februar erwartet war. „Es war der schlimmste Regen in Petrópolis seit 1932“, sagte Gouverneur Cláudio Castro. Hänge rutschten ab, Autos und selbst Busse wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen waren blockiert. Die Szene, wie zwei Busse in den Fluten versanken und Passagiere sich zu retten versuchten, gehörte zu den schockierendsten Bildern der Tragödie von Petrópolis.

Bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten waren Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz. Staatliche und private Spendenaktionen liefen an. Am meisten wurden Wasser und Hygieneartikel benötigt.

Im Jänner, Februar und März kommt es in Rio und der Region immer wieder zu heftigen Regenfällen. Oft haben die Bewohner ihre Häuser illegal an erdrutschgefährdete Berghänge gebaut. Zudem sind Abwasser- und Kanalsysteme in vielen Städten nicht mitgewachsen, Entwässerung, Hochwasser- und Hangschutz werden vernachlässigt.