Münchner Sicherheitskonferenz - „Niemand bedroht Russland“

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise beginnt am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit dabei. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten. Der Konferenz-Vorsitzende, Wolfgang Ischinger, sprach von einem „Fehler“. Er fügte hinzu: „Niemand bedroht Russland.“

Ischinger sagte am Freitag im ARD-“Morgenmagazin“, hunderte Entscheidungsträger auf der Konferenz würden es sehr bedauern, „dass Russland sich nicht stellt“. Persönlich könne er nachvollziehen, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow diesmal eine Teilnahme „nicht gerade als vergnügungssteuerpflichtig“ ansehe.

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bedauerte, dass es in München keine Gespräche mit russischen Vertretern geben werde. Sie forderte am Freitag in Berlin, vor ihrer Abreise nach München, von Russland „ernste Schritte zur Deeskalation: Erklärungen zur Gesprächsbereitschaft müssen durch echte Gesprächsangebote, Erklärungen zu Truppenabzügen müssen durch verifizierbaren Truppenabzug“ untermauert werden.