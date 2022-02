Mindestens 120 Tote nach Erdrutschen bei Rio

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 120 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Feuerwehr am Freitag. Unter den Toten waren demnach 20 Kinder. Freitagfrüh heulten in Petrópolis erneut die Sirenen, gegen Donnerstagabend hatte wieder heftiger Regen eingesetzt. Einige Bewohner weigerten sich jedoch, ihre Häuser zu verlassen.