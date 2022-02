Mordversuchsprozess nach eskalierter Pöbelei in Wels

Nach einer unter Alkoholeinfluss massiv eskalierte Streiterei zu Halloween haben sich am Montag in Wels ein 66-Jähriger und seine beiden Söhne vor Gericht verantworten müssen. Dem Senior wird sogar Mordversuch zur Last gelegt. Er soll mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein. Er bekannte sich nicht schuldig und präsentierte seine eigene Version, laut der er das Opfer gewesen sei. Insgesamt wurden bei dem Vorfall mehrere Personen verletzt.

Der Hauptangeklagte war an dem Tag mit 0,92 Promille intus im Auto unterwegs. In Ottnang (Bezirk Vöcklabruck) führte er aus dem Wagen heraus einen Disput mit einem anderen Betrunkenen und dessen Freund, die zu Fuß am Heimweg waren. Weil er die beiden Männer nicht in Ruhe ließ, öffnete einer der zwei die Wagentüre und beugte sich herein, so die Anklage. Der 66-Jährige soll aufs Gas gestiegen und den anderen rund 60 Meter mitgeschleift haben. Danach soll er noch einmal mit 25 bis 30 km/h auf seinen Kontrahenten zugefahren sein und geschrien haben „I fia di nieder!“. Der andere konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Mann habe es „wahrscheinlich einem Schutzengel zu verdanken“, dass er nur leicht verletzt worden sei, so die Staatsanwältin.

Der 66-Jährige meinte offenbar, dass er noch weitere Verstärkung brauche und rief seine beiden erwachsenen, mehrfach einschlägig vorbestraften Söhne im Alter von 25 und 28 Jahren zu Hilfe. Der jüngere Filius soll wüste Drohungen gegen mehrere am Tatort anwesende Personen ausgestoßen sowie zwei mittlerweile eingetroffene Polizisten, die ihn bändigen wollten, verletzt haben. Der ältere Sohn soll mit gesteckten Beinen voran gegen den Freund des offenbar mit dem Auto mitgeschleiften Betrunkenen gesprungen sein, ihn aber verfehlt haben. Danach attackierte er laut Anklage einen Unbeteiligten auf die gleiche Wiese und fügte ihm so einen Oberschenkelhalsbruch zu. Bei der anschließenden Festnahme soll der 28-Jährige noch einen Polizisten verletzt haben. Die Stimmung der Angeklagten sei extrem aggressiv gewesen, schilderte die Staatsanwältin. Das zeige u.a. auch, dass sich die Sanitäter zwischenzeitlich im Wagen eingesperrt hatten, um sich zu schützen.

Der Vater, der seit Anfang November in U-Haft ist, hatte sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Vor Gericht bekannte er sich nicht schuldig und schilderte den Vorfall völlig anders: Der betrunkene Nachtschwärmer habe ihn als „Scheiß Jugo“ beschimpft, „aber ich bin seit 40 Jahren Österreicher und habe immer fleißig gearbeitet“. Er wollte den Mann zur Rede stellen, der habe ihn aber geschlagen und getreten. Er sei gerade so „mit dem Leben davongekommen“, meinte er. Der 66-Jährige will den anderen weder mitgeschleift haben - dieser habe sich vielmehr „am Auto festgeklammert“ - noch sei er auf ihn zugefahren. Sein Verteidiger hatte zuvor in Richtung der Geschworenen betont, dass der OGH das Zufahren mit dem Auto auf jemand anderen ohne Tötungsabsicht als gefährliche Drohung einstufe.

Der Mandant will aber nur zweimal „wo angefahren“ sein, einmal am Gehsteig, einmal an einem Verkehrsschild, weil er betrunken war. „Wenn ich die Polizei angerufen hätte, würde ich heute nicht als Täter hier sitzen sondern als Opfer“, er habe es aber aus Angst um seinen Führerschein nicht getan, so der pensionierte Lkw-Fahrer, der in Details auch den bisherigen Aussagen seiner Söhne widersprach. Diese sollen im Lauf des Tages noch vernommen werden.