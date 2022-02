Leopold neu im Vorstand der Leopold-Museum-Privatstiftung

Im Vorstand der Leopold-Museum-Privatstiftung steht in Bälde zumindest eine Veränderung an. So folgt mit März Saskia Leopold - Enkeltochter des verstorbenen Museumsgründers Rudolf Leopold - auf Agnes Husslein, die künftig das Privatmuseum von Heidi Goëss-Horten im Wiener Hanuschhof leiten wird. Dass Elisabeth Leopold laut Medienberichten ihren Vorstandssitz demnächst abgeben werde, sei dagegen noch nicht fixiert, sagte ein Sprecher des Leopold Museums der APA.