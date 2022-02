Regierung einigt sich auf Reform der Parteifinanzen

Die Koalition ist sich bei der Reform der Parteifinanzen einig, ÖVP und Grüne suchen nun nach Unterstützung durch die Opposition. Geplant ist, dass der Rechnungshof (RH) bei begründetem Verdacht Einsicht in die Belege der Parteien erhält. Im Streitfall entscheidet der VfGH. Neu kommt ein eigener Wahlwerbungsbericht. Vorerst nicht umfasst ist die Bundespräsidentenwahl. Der RH begrüßte den Vorschlag, die Opposition zeigte sich verhandlungsbereit.

Wie Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und ÖVP-Abgeordneter Andreas Ottenschläger bei einer Pressekonferenz am Montag mitteilten, soll mit der Reform das Spenden-Meldesystem transparenter werden. Namen (und Summen) der Geber werden demnach ab Zuwendungen von 500 Euro genannt. Als Bagatellgrenze wird eine Zuwendung von maximal 150 Euro eingezogen. Zwischen 150 und 500 Euro werden Namen und Summen zwar dem Rechnungshof gemeldet, die Angaben werden aber nicht veröffentlicht. Bei Einzelspenden von 500 bis zur Spendenverbotsgrenze von 7.500 Euro gelten die strengsten Regeln und Veröffentlichungspflichten.

Erweitert wird die Erfassung von den Parteien nahestehenden Organisationen, deutlich verschärft werden die Sanktionen etwa bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze. Ottenschläger betonte, man sei für Vorschläge der anderen Parteien offen: „Wir wollen faire Rahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb aller politischen Parteien in unserem Lande schaffen.“ Maurer sprach von „ganzjähriger Spendentransparenz“ und nannte eine möglichst breite Mehrheit für das Gesetz als Ziel.

Bis zum Sommer wollen die beiden Regierungsfraktionen das Gesetz fertig haben. Nicht inkludiert ist in der Regelung vorerst die Bundespräsidentenwahl. Man werde dies nachziehen, versprach Ottenschläger.

Die Vertreter der Opposition waren schon am Vormittag über den Gesetzesentwurf informiert worden. Im Entwurf sind einige Verfassungsbestimmungen enthalten - dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit und damit die Zustimmung von FPÖ oder SPÖ notwendig. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried begrüßte den nächsten Schritt in Richtung Transparenz, man werde sich konstruktiv an der Diskussion beteiligen. Ähnlich äußerte sich sein NEOS-Pendant Nikolaus Scherak, während FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz kritisierte, dass Transparenz sogar zurückgefahren werde.