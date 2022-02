US-Künstler Dan Graham tot

Der Konzeptkünstler Dan Graham ist tot. Der gebürtige US-Amerikaner verstarb, wie seine Galerie Meyer Kainer mitteilt, am Samstag im Alter von 79 Jahren in New York. „Als nicht klassifizierbarer Künstler stand er an der Spitze vieler der bedeutendsten künstlerischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte“, würdigte man Graham, der sich vor allem als Konzept- und Kontextkünstler einen Namen machte und alleine fünf Mal auf der documenta präsent war.