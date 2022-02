Salzburger Schauspielerin Hanne Rohrer gestorben

Ihre Karriere hatte Rohrer noch in Studierendenzeiten bei der Gruppe „Arche“ in Wien begonnen. Dem schlossen sich Engagements in Deutschland, ihrer Heimatstadt Klagenfurt, Wien und schließlich Salzburg an. Seit Rohrer Anfang der 1970er-Jahre ans dortige Landestheater kam, spielte sie dort zentrale Frauenrollen der Weltliteratur - von der Elisabeth in Schillers „Maria Stuart“ bis hin zur Königin in Shakespeares „Hamlet“. Auch als Bertolt Brechts „Mutter Courage“ oder als Mrs. Pearce in der „My Fair Lady“ wusste die Darstellerin mit der dunklen Stimme zu überzeugen.