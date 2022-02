Publikumsliebling Rolando Villazón wird heute 50 Jahre alt

Er ist der Wirbelwind des Opernbetriebes, charmanter Gesprächspartner mit der Sprechgeschwindigkeit eines Speedy Gonzales: Rolando Villazón. Der Tenor, Regisseur, Schriftsteller und Festivalchef wird heute, Dienstag, 50 Jahre alt. Besonders Salzburg ist der gebürtige Mexikaner eng verbunden, gelang ihm hier doch der internationale Durchbruch und der Aufstieg zum Mozartwochen-Chef. Folgerichtig, dass er die Geburtstagsparty am gestrigen Montag an der Salzach schmiss.

So hielt Villazon am Montag einen Galaabend mit vielen Stars im Haus für Mozart als Benefizabend zugunsten der Stiftung Mozarteum ab. Nebenan, im Großen Festspielhaus, hatte er an der Seite von Anna Netrebko 2005 als Alfredo Germont in der „Traviata“ den Aufstieg zum Superstar erlebt - ein Karriereweg, der 1972 in Mexiko-Stadt begann.