Positive Stimmen zur Reform der Parteifinanzen

Auch am Tag nach der Präsentation der Koalitionspläne zur Reform der Parteifinanzen überwiegen die positiven Reaktionen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ortete in einer Pressekonferenz am Dienstag zwar Lücken, begrüßte den Vorstoß von ÖVP und Grünen aber ausdrücklich und stellte auch Unterstützung beim Beschluss in Aussicht. Transparency International Austria wertete den Entwurf als deutlichen Schritt in die richtige Richtung.