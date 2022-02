Drogen in Champagnerflasche: Polizei mit neuen Details

Die Champagnerflasche mit tödlichem Inhalt stammte aus dem Internet: Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der Oberpfalz in Bayern hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Demnach wurde die Flasche über eine Online-Plattform gekauft. Sie sei komplett mit der Droge Ecstasy gefüllt gewesen, es habe sich kein Champagner darin befunden. Es gebe keinen Verdacht auf strafbares Handeln von Personen in Weiden, teilte die Polizei am Dienstag mit.