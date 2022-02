Schweizer Musikmarkt dank Streaming weiterhin im Aufwind

Wenn in der Schweiz Musik gehört wird, dann meist per Streaming. 2021 hat das Segment dem Schweizer Tonträgermarkt zum stärksten Wachstum seit 1993 verholfen. Doch dem Schweizer Musikschaffen helfe das wenig, weil es beim Marktführer Spotify zu wenig sichtbar ist, argumentiert der Branchenverband IFPI.

2021 wurden im Schweizer Tonträgermarkt insgesamt 215,3 Millionen Franken (rund 207 Mio. Euro) Umsatz erwirtschaftet. Das entspricht mit einem Plus von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr dem stärksten Wachstum seit fast 30 Jahren, wie IFPI am Dienstag mitteilte. Noch eindrucksvoller ist das Wachstum seit 2016, als sich der Schweizer Musikmarkt nach jahrelangem Niedergang wieder zu erholen begann: In diesen fünf Jahren legten die Umsätze um nahezu 50 Prozent gegenüber 2015 zu.