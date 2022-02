Prozess in Graz: Landwirt suchte Killer für Rivalen

Ein 27-Jähriger steht seit Dienstagfrüh wegen versuchter Bestimmung zum Mord vor einem Geschworenensenat in Graz. Er konnte es nicht ertragen, dass seine Ex-Freundin wieder einen Partner hatte. Also soll er laut Ankläger einem Freund 10.000 Euro geboten haben, damit dieser im Darknet nach einem Killer sucht. Die Sache wurde nie ausgeführt, der Steirer leugnete vor Gericht alles. Zumindest bis Donnerstag wird verhandelt.

„Das erinnert an gewisse Hollywood-Geschichten“, meinte der Verteidiger. Sein Mandant sei „durch die Trennung psychisch schwer belastet“ gewesen sein. Er war auch mehrmals in der Nervenklinik in Behandlung, sei auch in einen „unglücklichen Teufelskreis aus Alkohol und Drogen“ geraten. Der 27-Jährige dachte „an Suizid und sonst nichts“, war der Anwalt überzeugt.