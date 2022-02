Bundespräsident gratuliert ÖOC-Medaillengewinnern von Peking

Für Österreichs Medaillengewinner sind die Olympischen Winterspiele am Dienstagabend in der Wiener Hofburg ausgeklungen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem erfolgreichen Aufgebot, das 18 Medaillen, je sieben in Gold und Silber, erobert hatte. Die Aktiven erhielten Goldmünzen im Wert von 17.000 Euro für Gold, 13.000 für Silber und 11.000 für Bronze.

Sportminister Werner Kogler kündigte weitere Förderungen an. Das Ministerium unterstützt u.a. bereits die Technologiezentren für Rodeln und Skisport, und Der Grünen-Politiker kündigte auch ein Engagement beim geplanten Ausbau der Ski-Trainingstrecken an. Das habe vielfache Vorteile, man müsse nicht mehr so viele Übersee-Trainingslager absolvieren, sagte Kogler. „Das ist auch noch etwas Nachhaltiges. Da gibt es einige Vorhaben und das sollte uns auch etwas wert sein, denn es macht uns schon auch ein bisschen stolz, dass Österreich zwar ein alpines, aber ein kleines Land und so weit vorne ist, das ist schon beachtlich“, erklärte Kogler.