Fehervar fix im ICE-League-Play-off, Caps müssen warten

Die Vienna Capitals müssen auf die fixe Play-off-Qualifikation in der ICE Hockey League noch warten. Die Wiener unterlagen am Dienstag in der 50. und drittletzten Runde auf eigenem Eis Red Bull Salzburg 3:5, haben aber weiterhin gute Karten. Fehervar hat den Platz im Viertelfinale hingegen sicher. Nach dem 4:2 gegen Innsbruck sind die Ungarn Dritte. Der VSV, dessen Play-off-Platz bereits sicher war, beendete mit dem 6:4 im Pustertal die Serie der Wölfe nach sieben Siegen.