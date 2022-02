Zebras ohne Streifen? In Südafrika arbeitet man daran

Wie züchtet man dem Zebra die Streifen weg? Was ebenso absurd wie ehrgeizig klingt, ist die Kernfrage bei einem Experiment in Südafrika, das nach jahrzehntelangen Zuchtversuchen vor seinem erfolgreichen Abschluss steht. „Wir haben mittlerweile einen Bestand von insgesamt 200 Tieren“, sagt March Turnbull vom Quagga-Projekt. Quagga - das ist der Name einer ausgestorbenen Zebra-Unterart. Noch Ende des 17. Jahrhunderts zogen diese in großen Herden über Südafrikas Steppen.