Jugendliche nach Raubserie in Graz festgenommen

Kriminalisten haben in Graz zwei Jugendbanden ausgeforscht, die unabhängig voneinander seit Jänner andere Jugendliche misshandelt und ausgeraubt haben sollen. Eines der Opfer wurden demnach von seiner Ex-Freundin in die elterliche Wohnung gelockt und dann mit Fäusten und einem Ledergürtel geschlagen. Elf der 13 Verdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalten Graz-Jakomini und Leoben gebracht. Zwei sind strafunmündig, sie wurden angezeigt, teilte die Polizei mit.