Impfung nach Corona-Erkrankung schwächt Langzeitfolgen ab

Eine im Anschluss an eine Coronavirus-Infektion verabreichte Impfung könnte das Risiko von Long Covid verringern. Das geht aus einer Genfer Studie mit über 2000 Personen hervor, die im Fachblatt „Journal of General Internal Medicine“ veröffentlicht wurde. Die Forschenden um Mayssam Nehme, Ärztin am Universitätsspital Genf (HUG), befragten zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen zur ihrem Impfstatus sowie nach sechs Symptomen, die typisch für Long Covid sind.