Proteinimpfstoff von Novavax ab morgen in Österreich

Der neue Proteinimpfstoff Präparat des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am morgigen Donnerstag nach Österreich geliefert. „Das Gesundheitsministerium kann bestätigen, dass eine erste Lieferung des Impfstoffs von Novavax morgen in Österreich ankommen soll. Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche“, hieß es nach APA-Anfrage. Österreich hat 750.000 Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert.