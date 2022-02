Nach Anschlag auf Polizeiauto in Linz 18 Monate teilbedingt

Der Staatsanwalt hielt dem Angeklagten vor, über soziale Medien Jugendliche angestiftet zu haben, am 14. November gegen die Polizei etwas zu unternehmen. Grund sei der Frust über die Corona-Maßnahmen gewesen. „Perfide“ soll er laut Staatsanwalt den Übergriff geplant haben. Eine Gruppe sollte Polizisten in den „Hinterhalt“ führen, eine andere einen Streifenwagen mit Benzin übergießen und anzünden, was auch tatsächlich geschah.