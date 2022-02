Proteinimpfstoff von Novavax kommt morgen nach Österreich

Der neue Proteinimpfstoff des US-Herstellers Novavax (Nuvaxovid) wird am morgigen Donnerstag nach Österreich geliefert, berichtete das Gesundheitsministerium Mittwochnachmittag. „Die Auslieferung an die Bundesländer erfolgt dann kommende Woche“, hieß es auf APA-Anfrage. Österreich hat 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert, am Donnerstag kommen 1,1 Millionen Dosen in ein Lager nach Niederösterreich.