Separatisten fordern Hilfe gegen ukrainische „Aggression“

Die Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende russische Invasion in der Ukraine haben sich am Mittwochabend weiter verdichtet. Die Führung der ostukrainischen Separatistengebiete in Donezk und Luhansk hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin offiziell um „Hilfe“ gegen die ukrainische „Aggression“ gebeten. Dies meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.