Mann in Wien-Favoriten in Wohnung angeschossen

Bluttat in Wien-Favoriten: In einer Wohnung in der Troststraße ist ein Mann am Mittwochabend angeschossen und schwerst verletzt worden. Einen diesbezüglichen Bericht von „oe24.at“ bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.15 Uhr alarmiert. Ein Mann hatte die Polizei angerufen und gesagt, dass sein Freund mit einer Gaspistole angeschossen worden sei.