Ermittlungen wegen Verdachts des Mordes an Ehefrau in Wien

Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, Donnerstagfrüh in Wien-Hietzing seine Ehefrau (57) getötet zu haben. Der Mann selbst wurde von Polizisten reglos neben der Toten entdeckt, berichtete Polizeisprecher Mohamed Ibrahim. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. „Beim Tatverdächtigen waren Vitalzeichen vorhanden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht“, so der Sprecher. Die Tochter des Paars hatte die Polizei alarmiert.