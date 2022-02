Militärexperte sieht Weckruf für Europa

Ein mögliches Ziel Putins sei es, das Regime in Kiew auszutauschen. Militärisch ist für Gady unbestritten, dass es um ein rasches Zerschlagen der ukrainischen Streitkräfte gehe. Wie lange die Invasion dauern könnte, sei schwer zu sagen. Das hänge von vielen Faktoren ab, etwa, ob es zu Häuserkämpfen kommen werde. „Militärische Invasionen entwickeln immer eine Eigendynamik. Es ist noch zu früh, um Prognosen darüber abzugeben, wie das ausgehen wird.“ Die ukrainische Armee werde wahrscheinlich versuchen, sich geordnet auf eine Verteidigungslinie - etwa den Fluss Dnjepr, der das Land in der Mitte teilt, zurückzuziehen. Früher oder später werde die Ukraine wahrscheinlich kapitulieren, aber für genaue Voraussagen sei es noch zu früh, so Gady.

Für Europa müsse dieser Krieg ein Weckruf sein, so Gady. „Die Lehren für Europa sind für mich ganz klar: Diplomatie ohne militärische Stärke ist zum Scheitern verurteilt. Österreich, Deutschland und ganz Europa brauchen eine Reinvestition in die konventionelle Verteidigung. Wir brauchen schlagkräftige Armeen und dürfen uns nicht wie in der Vergangenheit zurücklehnen und darauf warten, dass Amerika Europa verteidigt“, mahnt der Experte. „Europa muss seine Verteidigung in die eigenen Hände nehmen. Das ist die Hauptlektion.“