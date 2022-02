VfGH berät ab Montag über zahlreiche Fälle mit Corona-Bezug

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) berät ab Montag über rund 400 Fälle. Die mit 28. Februar startenden Beratungen sind für drei Wochen anberaumt. Auf der Tagesordnung stehen auch zahlreiche Anträge, die die Corona-Pandemie betreffen, gab der VfGH am Donnerstag via Presseaussendung bekannt.

Insgesamt sind beim VfGH seit April 2020 über 700 Fälle betreffend der Pandemie eingegangen. Knapp 500 davon sind demnach bereits erledigt. Auch seit Inkrafttreten des COVID-19-Impfpflichtgesetzes am 5. Februar sind beim VfGH mehrere Anträge zu diesem Gesetz eingelangt, so der Gerichtshof. In vielen der COVID-19-Fälle leitet der VfGH nun ein Vorverfahren ein.