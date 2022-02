Fest im ersten Abfahrtstraining in Crans-Montana Fünfte

Die Schweizerin Joana Hählen hat am Donnerstag im ersten von zwei Abfahrtstrainings für die beiden Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Frauen am Wochenende in Crans-Montana Bestzeit aufgestellt. Beste Österreicherin war als Fünfte Nadine Fest (+0,92). Die ersten ca. zehn Startnummern mit u.a. Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (Platz 29) sowie den Österreicherinnen Cornelia Hütter (42) und Tamara Tippler (32) hatten allerdings finstere Verhältnisse.