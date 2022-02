Militärstratege: „Putin wird Invasion zu Ende führen“

Russland wird seinen Angriff auf die Ukraine aller Zurufe zum Trotz nicht abbrechen, sondern zu Ende führen. Welche Ziele Präsident Wladimir Putin genau verfolgt, ist noch nicht ganz klar. „Aber der Zug fährt jetzt“, sagte der Militärstratege Walter Feichtinger im Gespräch mit der APA am Donnerstag. „Ich kenne seine Ziele nicht ganz genau, aber er wird seinen Plan durchziehen und niemand wird ihn davon abbringen. Er marschiert jetzt.“

Die Sanktionen des Westens „sind von Putin einkalkuliert und scheinen ihn keinen Deut zu scheren“, so Feichtinger. Das Aufgebot an Streitkräften deute auf ein größeres Vorhaben hin. Ein klares Ziel Putins sei es jedenfalls, „die Ukraine in ihrer jetzigen Form zu zerstören und die Regierung abzusetzen“.